ضبط متهم اغتصب طفلة معاقة ذهنيا بموافقة جدتها في حلوان

تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي، من القبض على عاطل اغتصب فتاة معاقة ذهنيا بموافقة جدتها زوجته عرفيا.كان قد وردت معلومات سرية لمباحث القسم تفيد بمكان اختباء المتهم، وعلى الفور خرجت مأمورية من قوة مباحث قسم شرطة حلوان، وإعداد الأكمنة الثابته والمتحركة وتمكنوا من القبض عليه.وكشف مصدر أمني أن المتهم قبطي الديانة، ولكنه كان يقيم مع السيدة المسنة داخل شقتها بحلوان منذ 15 عاما وأنه يصغرها بـ 30 سنة، وأوضح المصدر أن المتهم والمتهمة كانا يقيمان مع بعضهما دون زواج، فيما المتهمة أوهمت الجيران بأن اسمه "أحمد ابراهيم"، وأنهما تزوجا منذ فترة ليتمكن من العيش معها وحفيدتها داخل الشقة.وكانت مدينة حلوان قد شهدت واقعة مأساوية بعدما أقدمت سيدة مسنة على تقديم حفيدتها طفلة معاقة ذهنيًا لزوجها العرفي ليعتدي عليها جنسيًا، فوق سطح منزلها على مدى 3 أشهر حتى حملت منه سفاحًا.وكشفت التحريات في المحضر رقم 9455 لسنة 2020، أن الطفلة الضحية تبلغ من العمر 13 عاما، تقيم لدى جدتها لأمها وتدعى "فايزة"، وكانت ترغمها على الصعود مع زوجها العرفي "المتهم" ليعتدي عليها جنسيا مقابل حلوى وساندوتش.