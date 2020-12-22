كمال عامر: البرلمان الجديد سيكون داعمًا للقيادة السياسية

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضو مجلس النواب الجديد، إن مجلس النواب الجديد هو أمل مصر الجديدة لأنه برلمان سوف يستكمل كل البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومي المصري ومصلحة الشعب المصري.وأضاف عقب استلام كارنيه العضوية أن هذا المجلس يمثل الشعب المصري بكل طوائفه، وأنه سيكون داعمًا للقيادة السياسية وباقي سلطات الدولة وسيعمل على إرساء أركان الدولة المصرية.وأضاف أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع مجلس الشيوخ، وبوجود النواب والشيوخ تكتمل أركان العملية الديمقراطية.وعن موعد انعقاد الجلسة الأولي للمجلس الجديد، قال عامر: نحن ننتظر قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد بمجلس النواب وفقًا لما خوله الدستور ثم بعد ذلك ننتظر قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.