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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كمال عامر: البرلمان الجديد سيكون داعمًا للقيادة السياسية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:16 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضو مجلس النواب الجديد، إن مجلس النواب الجديد هو أمل مصر الجديدة لأنه برلمان سوف يستكمل كل البنية التشريعية بما يتوافق مع مصلحة الأمن القومي المصري ومصلحة الشعب المصري.

وأضاف عقب استلام كارنيه العضوية أن هذا المجلس يمثل الشعب المصري بكل طوائفه، وأنه سيكون داعمًا للقيادة السياسية وباقي سلطات الدولة وسيعمل على إرساء أركان الدولة المصرية.

وأضاف أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مع مجلس الشيوخ، وبوجود النواب والشيوخ تكتمل أركان العملية الديمقراطية.

وعن موعد انعقاد الجلسة الأولي للمجلس الجديد، قال عامر: نحن ننتظر قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد بمجلس النواب وفقًا لما خوله الدستور ثم بعد ذلك ننتظر قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

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