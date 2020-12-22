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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بوساطة أمريكية.. تفاصيل أول رحلة جوية بين المغرب وإسرائيل اليوم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:46 م
أول رحلة جوية بين
أول رحلة جوية بين المغرب وإسرائيل
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، من المقرر أن يصل إلى الرباط على متن أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

وكشفت شبكة «سكاي نيوز»، عن تفاصيل زيارة كوشنر إلى المغرب، مشيرة إلى أنه سيجري الذي يصل قادما هذه المرة من تل أبيب وليس من واشنطن، مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة، كما سيتوسط توقيع المغرب وإسرائيل على اتفاقيات ثنائية تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد وقطاعات أخرى تعود بالمصلحة على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وهذه هي الزيارة الثانية في أقل من سنتين يجريها كوشنر إلى المغرب، يترجم فيها الوفد الأميركي الجهود التي قادتها إدارة ترامب لسنوات حسب كوشنر.

وحسب المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، والذي كان جزءا من الوفد الأميركي إلى المغرب، لم تظهر أي مؤشرات لاتفاقيات السلام التي توسطت فيها الإدارة الأميركية، لكن ذلك لا يعني أنها لم تكن مستعدة للمضي قدما في نهج جديد.

وقال المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات: «لم نكن نعلم وقتها أنه ستتم مباشرة العلاقات بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، ليس المغرب فقط».

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