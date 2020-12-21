الديهي: «أبو تريكة منافق وخدّام لقطر واللي مش عاجبه كلامي يتفلق»

قال الإعلامي نشأت الديهي إن محمد أبو تريكة كادر إخواني وخلية إخوانية نشطة تعمل لصالح الإخوان ويقيم في قطر، معقبًا: «اللى مش عاجبه كلامي يتفلق».





وأضاف مقدم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN» اليوم، أن أبو تريكة شريك في شركة مملوكة للإخوان باعترافات محمود عزت، مرشد الإخوان السابق.





وأذاع «الديهي» تصريحات لـ «أبو تريكة» قال خلالها إن نادي أرسنال يُذَّكره بجامعة الدول العربية ليس لها أي لازمة ولا تتخذ أي قرار ضد التطبيع، معقبًا: «أبو تريكة دخل الرياضة في السياسة بما يخالف قواعد الفيفا»، منوهًا إلى أنه هجومه على جامعة الدول العربية لصالح قطر.







