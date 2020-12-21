«العذراء دائمة البتولية».. العظة الأحدث لأسقف المنيا

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم الاجتماع الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم الفكرية.وألقى نيافته خلال الاجتماع عظة روحية بعنوان "العذراء مريم دائمة البتولية"، بحضور عدد محدود من الحضور مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.