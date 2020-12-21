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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات التركية تجدد اعتداءاتها على ريف الرقة الشمالي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:37 م
القوات التركية
القوات التركية
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جددت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقًا من المناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية، أن القوات التركية ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية.
واستهدفت القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين أمس الأول بالقذائف المدفعية منازل المواطنين في قريتي صيدا ومعلق شمال شرق مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل.

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