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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تطور آلية جديدة لخدمة المزارع

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:53 م
تطور آلية جديدة لخدمة
تطور آلية جديدة لخدمة المزارع
وائل القمحاوى
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في إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى على مداومة البحث عن أفكار جديدة واستنباط نظم وآليات حديثة لخدمة منظومة الري، متحررة من الطرق التقليدية ومستفيدة من تكنولوجيا العصر، قامت الوزارة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) بتطوير آلية جديدة لخدمة المزارع المصري من خلال تعظيم الاستفادة من جهاز قياس رطوبة التربة، والذي سبق إنتاجه بمعرفة مهندسى الوزارة.

وتتمثل الإضافة الجديدة في تطوير نظام اتصال يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع من خلال جهاز يقوم بإرسال رسالة عن حالة المياه في التربة على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع، وقد روعي في تصميم هذا الجهاز صغر الحجم وسهولة التركيب وبساطة التشغيل والتكلفة المالية القليلة.

وصرح الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري، بأن فريق عمل مشترك من وزارة الموارد المائية والري وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) قاموا بإنتاج أول عينة من الجهاز وعمل الاختبارات المعملية للتعرف على أدائه، حيث اجتاز الجهاز جميع الاختبارات المعلمية، وجارٍ تجربته في أحد المزارع لتقييم الجهاز بشكل نهائي.

وأوضح الفوائد العديدة لاستخدام الجهاز بشكل عام والتطوير الراهن بشكل خاص، والمتمثلة في تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها، بخلاف ما توفره هذه الآلية على المزارع من جهد وعناء وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم.

كما أوضح الدكتور عبدالعاطى أن أنظمة الري الحديث تعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر، حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير نسبة كبيرة من التكاليف مثل العمالة واستخدام الأسمدة والمبيدات، كما أنها تلائم وتصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة.

وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى أن هذه الأعمال تأتي لتحقيق أهداف وخطط الوزارة سعيًا لإدارة واستغلال مواردنا المائية المحدودة بالشكل الأمثل، وتطبيقًا لنهج الدولة المصريَّة في تشجيع الابتكار والبحث العلمي لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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