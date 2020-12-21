خاص.. تفاصيل جلسة يونس مع مصطفى محمد.. هل يحترف مهاجم الزمالك الوحيد؟
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:13 م
حرص أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية لإدارة الكرة بالزمالك على عقد جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق عقب مران اليوم.
وأكد أيمن يونس في جلسته مع اللاعب على عدم ممانعة الزمالك في احترافه في حالة وصول عرض مناسب في الفترة المقبلة وطالبه بالاستمرار مع الفريق في الفترة الحالية لحين وصول عرض احتراف افضل للمهاجم.
وكان مصطفى محمد تلقى عروض فرنسية وتركية في الفترة الأخيرة إلا أن إدارة الكرة بالنادي الأبيض رفضت العروض التي وصلت لضم اللاعب بسبب ضعف المقابل المادي وعدم وجود بديل للاعب.