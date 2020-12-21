رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الكبسة والشخشوخة».. علامات مميزة تشتهر بها دول عربية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:19 م
الدبكة
الدبكة
إسلام جمال
طباعة
تشتهر الكثير من الدول العربية ببعض الأشياء، التي تميزها عن باقى الدول، ففى مصر نتميز ببعض الأطعمة التي تختلف عن غيرها، وفى هذا التقرير نرصد أبرز ما تشتهر به بعض الدول العربية عن غيرها، منها الغريب ومنها الفريد، فهناك ما يتميز بالطعام، وأخرى بالأماكن الأثرية.


«الكسكسى».. أكلة المغرب الشهيرة

يعتبر الكسكي، من الأطعمة التى تتميز بها دولة المغرب، يطلق علية اسم "سكسو"، ونادرًا ما يخلو غداء العائلة المغربية.
الكسكسى
الكسكسى
«الشخشوخة».. الأكلة الشعبية للجزائر

من أبرز الأطباق التي يشتهر بها الشرق الجزائرى وهى طبق للأفراح والمناسبات، وتختلف طريقة تحضير "الشخشوخة" من منطقة إلى أخرى فى الجزائر، لكن أشهر أنواع الشخشوخة هى "الشخشوخة القسنطينية".
الشخشوخة
الشخشوخة
«التحطيب».. تراث مصرى
سجل التحطيب فى قائمة التراث عام 2016، وكانت لعبة التحطيب تُمارس فى مصر القديمة كشكل من أشكال فنون القتال الفردية. ثم فقدت لعبة التحطيب دورها الأصلى وأصبحت لعبة احتفالية مع الاحتفاظ بشيء من الرمزية والقيم المرتبطة بوظيفتها الأولى.
«الكبسة والشخشوخة»..
«الدبكة».. فلسطين
تعتبر رقصة "الدبكة" ما يميز الدولة الفلسطينية، فى الرقصة الرسمية والشعبية فى كافة المناسبات، حيث يعتبر الفلسطنيون أول من أبتكروها.
«الكبسة والشخشوخة»..
«الكبسة».. السعودية

تعتبر الكبسة من الأطعمة الشهيرة والتى تميز دولة السعودية، حيث يعتمد المطبخ السعودي على اللحم والأرز في مكوناته، ولعل أشهر الأطباق "الكبسة" و"المفطح"، إضافة إلى العصيدة، والدغابيس، والقرصان، والسليق، والحنيذ.
«الكبسة والشخشوخة»..

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بث مباشر.. «الاقتران العظيم» بين المشترى وزحل

«مؤامرة متكاملة».. سر ظهور محمد علي بالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارًا

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

«سأكشف الحقائق بالأدلة».. ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020

الفيضانات تتسبب في نزوح 9 آلاف شخص بماليزيا

إضاءة شجرة ميلادية تحمل أسماء ضحايا انفجار بيروت

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

رئيس «دار الوثائق» تشهد افتتاح معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

«موضوع حساس» على خشبة «علي فهمي» ضمن المهرجان العربي.. غدًا

انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الأولى لـ«صنايعية مصر»

غدًا.. «نجيب محفوظ» على مائدة الأعلى للثقافة بتراث القاهرة