«الكبسة والشخشوخة».. علامات مميزة تشتهر بها دول عربية







«الكسكسى».. أكلة المغرب الشهيرة



يعتبر الكسكي، من الأطعمة التى تتميز بها دولة المغرب، يطلق علية اسم "سكسو"، ونادرًا ما يخلو غداء العائلة المغربية.

تشتهر الكثير من الدول العربية ببعض الأشياء، التي تميزها عن باقى الدول، ففى مصر نتميز ببعض الأطعمة التي تختلف عن غيرها، وفى هذا التقرير نرصد أبرز ما تشتهر به بعض الدول العربية عن غيرها، منها الغريب ومنها الفريد، فهناك ما يتميز بالطعام، وأخرى بالأماكن الأثرية.يعتبر الكسكي، من الأطعمة التى تتميز بها دولة المغرب، يطلق علية اسم "سكسو"، ونادرًا ما يخلو غداء العائلة المغربية.

الكسكسى

«الشخشوخة».. الأكلة الشعبية للجزائر



من أبرز الأطباق التي يشتهر بها الشرق الجزائرى وهى طبق للأفراح والمناسبات، وتختلف طريقة تحضير "الشخشوخة" من منطقة إلى أخرى فى الجزائر، لكن أشهر أنواع الشخشوخة هى "الشخشوخة القسنطينية". من أبرز الأطباق التي يشتهر بها الشرق الجزائرى وهى طبق للأفراح والمناسبات، وتختلف طريقة تحضير "الشخشوخة" من منطقة إلى أخرى فى الجزائر، لكن أشهر أنواع الشخشوخة هى "الشخشوخة القسنطينية".

الشخشوخة

«التحطيب».. تراث مصرى سجل التحطيب فى قائمة التراث عام 2016، وكانت لعبة التحطيب تُمارس فى مصر القديمة كشكل من أشكال فنون القتال الفردية. ثم فقدت لعبة التحطيب دورها الأصلى وأصبحت لعبة احتفالية مع الاحتفاظ بشيء من الرمزية والقيم المرتبطة بوظيفتها الأولى.

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