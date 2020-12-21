بث مباشر.. «الاقتران العظيم» بين المشترى وزحل

نشر مركز الفلك الدولي بثا مباشرا على صفحته على "فيسبوك"، توثق ظاهرة "الاقتران العظيم" التي لن تتكرر قبل عام 2080، التي يتقارب خلالها كوكبي المشتري وزحل "إلى أقصى حد".









وسيتقارب المشتري وزحل مساء الاثنين فوق الأفق، بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند الساعة 22:37 بتوقيت أبوظبي أو 21:37 بتوقيت مكة، 20:37 بتوقيت القاهرة، 18:22 بتوقيت غرينيتش، إلى مسافة تعد الأقرب منذ ما يقرب من 400 عام.





وسيظهر الكوكبان الغازيّان العملاقان في حقل الرؤية عينه لأدوات المراقبة، مما يعطي انطباعا بأنهما قريبان لدرجة الاندماج، فيما تفصل مئات ملايين الكيلومترات بينهما في الواقع.