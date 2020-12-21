روسيا ورواندا ترسلان دعمًا عسكريًا لإفريقيا الوسطى لإخماد العنف

قال مسئولون ومصدر أمني في بانجي إن رواندا وروسيا أرسلتا جنودا وإمدادات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى؛ لمساعدتها في التصدي لعنف الجماعات المتمردة المتصاعد قبيل الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل.وتقاتل قوات الأمن وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمردين الذين سيطروا على بلدات وطرق خارج العاصمة.وتتهم السلطات الرئيس السابق، فرانسوا بوزيز، الذي رفض القضاء ترشحه للرئاسة، بالتخطيط لانقلاب مع عدة جماعات مسلحة.ونفى متحدث باسم حزب بوزيز (كيه. إن. كيه) الاتهامات.وتولى الرئيس فوستين تواديرا، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة، السلطة في عام 2016، بعد الإطاحة ببوزيز خلال تمرد قبل ثلاث سنوات.ويواجه تواديرا صعوبة في استعادة الاستقرار، ولا تزال مساحات واسعة من البلاد خارج سيطرة الحكومة.وقالت حكومة بانجي، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إن رواندا وروسيا "اتخذتا خطوات لتقديم دعم فعال وصل إلى أراضي إفريقيا الوسطى اليوم".