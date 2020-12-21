كولومبيا تعيد فرض قيود كورونا

أصدر مسئولون في كولومبيا اليوم الاثنين، أوامر بإعادة فرض قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس ما قبل فترة عيد الميلاد.وكان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي قد أعلن عن تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، عقب رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا، مما اضطر السلطات البريطانية لفرض إجراءات مشددة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس القول إنه في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في كولومبيا، سوف يتم فرض حظر التجوال في بعض المدن للحد من التجمعات أثناء عيد الميلاد، التي يمكن أن تتسبب في انتشار الفيروس.وتمثل الإجراءات عودة جزئية لإجراءات الإغلاق الصارمة التي جرى فرضها في كولومبيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 50 مليون نسمة، في الأشهر الأولى من تفشي الفيروس.