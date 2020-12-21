«عون»: الفساد هو الكارثة الأكبر فى لبنان

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، أن الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان، مشيرا إلى أنمعركة القضاء على الفساد دقيقة جدًا.وقال عون، خلال استقباله وفد جمعية أندية الليونز الدولية، "إننا لن نتراجع أبدا، هذا وعد قطعناه على أنفسنا، وأقسمنا اليمين في شأنه ولن نتراجع"، معتبرًا أنه "إن لم نقم بهذه المعركة اليوم فلا قيامة لنا أبدًا، وكافة دول العالم داعمة لنا بها".وأشار إلى أن" فرنسا التي تريد أن تساعدنا تطالب بالتدقيق المالي، والولايات المتحدة كذلك تماماَ كالبنك الدولي، لكن هناك مقاومة لا تزال قوية بوجهه، لأن ما من أحد من الفاسدين يرضى بتسليم نفسه".وشدد على عدم اتهام أحد قبل أن يظهر في التحقيق من هو مرتكب الخطأ الجسيم الذي أدى الى إهدار أموال الدولة وأموال المواطنين.وأكد عون "أن الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان، لأنه كالمرض المزمن مستمر في الزمان، ولا إصلاح في لبنان إذا لم يتم القضاء عليه".