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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة حسناء سيف الدين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:30 م
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
محمد قدري
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تعرضت الفنانة حسناء سيف الدين خلال الأيام الماضية لأزمة صحية من خلال عدد من الأورام في منطقة الرقبة واحتياجها لجراحة وننشر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة حسناء سيف الدين خلال التقرير التالي.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة حسناء سيف الدين

طمأنت الفنانة حسناء سيف الدين جمهورها عليها بعد وعكتها الصحية المؤخرة من خلال منشور لها على فيس بوك أكدت أن حالتها حاليا مستقر لحد كبير مع ضرورة الالتزام بالأدوية لمدة اسبوعين لذوبان الجلطات التي تعرضت لها مؤخرا وخلال 3 أسابيع ستخضع لجراحة طبية لاستئصال الورم لفحصه لمعرفة ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا طالبة الدعاء بأن يكون حميدا.

ووجهت حسناء الشكر لكل من وقف بجوارها ودعا لها في أزمتها الصحية الأخيرة معبرة عن اعتذارها لعدم الرد على كل الرسائل التي وصلت إليها نظرا لحالتها الصحية الصعبة خلال الفترة الماضية وشعورها بضعف جسدها وضغطها المنخفض يجعلها غير قادرة على الرد والتعامل بصورة طبيعية، داعية الله أن لا يتعرض أحد لأزمة مثل أزمتها.

أسباب مرض حسناء سيف الدين

كانت حسناء أعلنت انها أصيبت بعدد من الأورام في منطقة الرقبة ونصحها الأطباء بضرورة إجراء جراحة عاجلة، وهو ما عادت وأكدته بعدها بأيام لشك الأطباء في نوعية الورم الذي أصيبت به في الرقبة مؤخرا، وحرص عدد من الفنانين على متابعة حسناء خلال تواجدها بالمستشفى خلال الفترة الماضية.

وأصيبت حسناء خلال تصويرها مشاهدها الأاخيرة من مسلسلها الجديد "سكن البنات" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم وفاء عامر، وشقيقتها أيتن عامر، ودينا، ومنذر ريحانة، منة فضالي، عايدة رياض، إلهام عبد البديع، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبى، حجاج عبد العظيم، ومحمود عزت، والمسلسل المعروض حاليا من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلى.

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