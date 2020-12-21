ننشر تحريات المباحث في واقعة إغلاق شاب فمه بـ«قفل» في قنا

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا عن التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية الأمن حول واقعة قيام شاب بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بإغلاق فمه وشفتيه بـ"قفل" على أبواب الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي.وقال المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، إن تحريات المباحث كشفت عن تردد الشاب كثيرا على مجلس مدينة نجع حمادي للمطالبة بكشك داخل المدينة، ولكن كان رد مجلس المدينة: "لا يوجد لدينا، سندرس أمرك وسنرد عليه"، وبعد فترة طويلة أقدم على ثقب شفتيه، الأمر الذي أدى إلى تناثر الدماء في أرضية المكان وعلى ملابسه، وأغلق فمه بقفل حديدي داخل المجلس.كان شاب في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قد قام بإغلاق فمه بواسطة «قفل» حديدي ثقب به شفتيه؛ وذلك تعبيرًا عن احتجاجه على عدم توفير كشك له.