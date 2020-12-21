حبس عاطل دهس مسنا بسيارته في مدينة نصر
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:23 م
حسام التمساحطباعة
أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل متهم بدهس مسن لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
و تلقى قسم مدينة نصر اول بلاغا، من شرطة النجدة بحدوث مصادمة ومتوفى بشارع الطيران أمام عمارات مدينة التوفيق، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة والتي لاذ قائدها بالفرار، بمحل البلاغ اصطدمت بـ" ا م س "، 69 سنة، بالمعاش ومقيم بدائرة القسم مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي.
وبسؤال نجل المتوفي "م ا م"، 29 سنة، موظف بشركة عقارات ومقيم بذات العنوان، اتهم قائد السيارة المشار إليها بالتسبب في وفاة والده، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الكشف الفني عن رقم السيارة المتسببة تبين أنها بحيازة "ص م"، "43 سنة"، عاطل ومقيم بالحي السابع دائرة القسم، " ملك زوجته " وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
باستهدافه بمحل إقامته المشار إليه تبين عدم تواجده، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى اختبائه لدى أحد أصدقائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي، بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 جرام).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشاده ضبط السيارة المتسببة في الحادث بمكان إخفائها بجراج كائن بالمنطقة محل سكنه بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانوية حيال الواقعة.
و تلقى قسم مدينة نصر اول بلاغا، من شرطة النجدة بحدوث مصادمة ومتوفى بشارع الطيران أمام عمارات مدينة التوفيق، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة والتي لاذ قائدها بالفرار، بمحل البلاغ اصطدمت بـ" ا م س "، 69 سنة، بالمعاش ومقيم بدائرة القسم مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي.
وبسؤال نجل المتوفي "م ا م"، 29 سنة، موظف بشركة عقارات ومقيم بذات العنوان، اتهم قائد السيارة المشار إليها بالتسبب في وفاة والده، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الكشف الفني عن رقم السيارة المتسببة تبين أنها بحيازة "ص م"، "43 سنة"، عاطل ومقيم بالحي السابع دائرة القسم، " ملك زوجته " وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
باستهدافه بمحل إقامته المشار إليه تبين عدم تواجده، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى اختبائه لدى أحد أصدقائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي، بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 جرام).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشاده ضبط السيارة المتسببة في الحادث بمكان إخفائها بجراج كائن بالمنطقة محل سكنه بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانوية حيال الواقعة.