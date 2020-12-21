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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل دهس مسنا بسيارته في مدينة نصر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:23 م
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
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أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل متهم بدهس مسن لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

و تلقى قسم مدينة نصر اول بلاغا، من شرطة النجدة بحدوث مصادمة ومتوفى بشارع الطيران أمام عمارات مدينة التوفيق، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير السيارة والتي لاذ قائدها بالفرار، بمحل البلاغ اصطدمت بـ" ا م س "، 69 سنة، بالمعاش ومقيم بدائرة القسم مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي.

وبسؤال نجل المتوفي "م ا م"، 29 سنة، موظف بشركة عقارات ومقيم بذات العنوان، اتهم قائد السيارة المشار إليها بالتسبب في وفاة والده، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الكشف الفني عن رقم السيارة المتسببة تبين أنها بحيازة "ص م"، "43 سنة"، عاطل ومقيم بالحي السابع دائرة القسم، " ملك زوجته " وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

باستهدافه بمحل إقامته المشار إليه تبين عدم تواجده، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى اختبائه لدى أحد أصدقائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي، بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5 جرام).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم بإرشاده ضبط السيارة المتسببة في الحادث بمكان إخفائها بجراج كائن بالمنطقة محل سكنه بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانوية حيال الواقعة.

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