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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات اليوم في مصر آخر تحديث 21-12-2020

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:57 م
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" أسعار العملات اليوم في مصر في مواجهة الجنيه في كافة البنوك المحلية والاجنبية خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 21-12-2020، وفقًا لآخر التحديثات.

عالميًا، شهدت أسعار العملات اليوم، تراجعًا ملحوظًا، آثر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، مما دع الحكومة البرطانية لإغلاق حدودها مع الدول واصفة الوضع الحالي بـ"الخارج عن السيطرة".

وخسر الجنيه الإسترليني 1،88% مقابل الدولار ليبلغ 1،3268 دولار بينما ارتفع سعر اليورو بنسبة 1،49% مقابل العملة البريطانية وبلغ 92،04 بنس، كما تراجع مؤشر "فوتسي 100" الرئيسي لبورصة لندن بنسبة 1،15% ليصل إلى 6454،28 نقطة في الساعة نفسها.

أسعار العملات اليوم في مصر 2020

محليًا، استقرت أسعار العملات العربية اليوم، في مواجهة الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدرهم الاماراتي للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.27، كما سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 51.43 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم 21-12-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 47.62، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.69 جنيه وللبيع 48.72، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.79 جنيه وللبيع 48.42، أما في بنك أتش أس بي سي فارتفع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 51.42، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 47.67، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،وفي بنك الإسكندرية، سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.16 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وبلغ في بنك عوده 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

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