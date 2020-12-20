«تعليم البرلمان» تشيد بقرار رفع الغياب بالمدارس

أشادت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بقرار الدكتور طارق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برفع الغياب في المدارس.وأكدت «ماجدة» في تصريحات لها أن الفترة المتبقية على الامتحانات حوالى 20 يوما، فهذا القرار لا يعد انقطاعا عن المدرسة.وأضافت أن القرار يعتبر تخفيفا للأعداد، وهو جيد جدا ويراعي الجانب الصحي.