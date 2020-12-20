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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

حملات أمنية بالقاهرة لضبط «تجار الكيف» قبل احتفالات رأس السنة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:55 م
أمنية
أمنية
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، من المقرر أن تشن حملة أمنية مكبرة بقطاع شرق القاهرة؛ للقضاء على البؤر الإجرامية ودواليب المخدرات.

وتقوم الحملة الأمنية تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، الذي شدد على القضاء على البؤر الإجرامية ودواليب المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وكشف مصدر أمني أن الحملة ستستمر لمدة 3 أيام على قطاع شرق القاهرة، ويشمل 9 أقسام شرطة إبتداء من قسم شرطة المرج مرورًا بعين شمس والمطرية ومصر الجديدة، حتى قسم شرطة مدينة نصر ثان.

أوضح أن الحملة تستهدف مروجي المخدرات والأسلحة البيضاء والنارية وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، لافتًا إلى أن الحملات الأمنية ستستمر في القطاعات حتي انتهاء أعياد الميلاد نهاية الشهر الجاري.

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