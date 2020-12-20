رئيس الشيوخ يعزي شعب الكويت في وفاة وزير الدفاع السابق

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تعزية إلى مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى وشعب دولة الكويت الشقيق، في وفاة المغفور له باذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق.وأكد رئيس مجلس الشيوخ مشاركته وأعضاء المجلس لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبًا أحزانهم فى هذا المصاب الجلل، مؤكدا أن الفقيد الراحل خدم بلاده بكل الإخلاص وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات فى شتى مناحى الحياة داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.