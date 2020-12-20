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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعلق حركة النقل مع بريطانيا خوفًا من سلالة كورونا الجديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:59 م
بريطانيا
بريطانيا
محمد عمر
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أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم، تعليق حركة النقل مع بريطانيا لمدة 48 ساعة؛ بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة أسرع انتشارا.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد صرح، في وقت سابق اليوم، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة، مضيفا: "نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".

وأعلنت عدة دول مثل ألمانيا وإيرلندا والكويت تعليق حركة الطيران مع بريطانيا خوفا من السلالة الجديدة من كورونا.

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