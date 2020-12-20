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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أبرزهم نجل الزعيم.. نجوم الفن يهنئون «بيج رامي» بلقب مستر أوليمبيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:11 م
بيج رامي
بيج رامي
حسين الجندي
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حقق لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعى، المعروف بـ"بيج رامى"، فوزا تاريخيا له ولمصر، بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، وهو ما دفع عددا من الفنانين لتهنئته بطريقتهم الخاصة، وذلك عبر صفحاتهم الاجتماعية المختلفة وخاصة "فيسبوك"، التي ترصدها "الدستور" في التقرير التالي.

في البداية، فقال الفنان محمد عادل إمام: "ألف مبروك للبطل المصري بيج رامي، الفوز بلقب مستر أولمبيا"، بينما قالت الفنانة وفاء عامر: "ألف مبروك لابن مصر وفخر مصر والعرب بيج رامي بطل العالم كلنا فخورون بك"، وقال الفنان محمد هنيدي: "مبرووك للبطل بيج رامي.. إنجاز كبير جدا".

وبطريقة كوميدية نشر الفنان أحمد عيد صورة من أحد الأعمال السينمائية قائلًا: "ألف مبروك لبطلنا بيج رامي الفوز بلقب مستر أوليمبيا 2020.. أخوك بيج عيد"، بينما قال الفنان نضال الشافعي: "ألف مليون مبرووووك بيج رامي.. مستر المبياد.. أول مصري وتاني عربي على الإطلاق".

أما الفنان إبرام سمير فقال عبر صفحته: "ألف مبروك لفخر مصر وفخر العرب بيج رامي.. بس لو انت بيج رامي انا بيج ماك".

بينما عبر إنستجرام قال الفنان رامز أمير: "عملها، فخر العرب خطف المركز الأول، بيج رامي حفر اسمه واسم مصر والعرب في التاريخ، ألف مليون مبروك يا أخويا، خليتنى أعيط من الفرحة يا رامي، شكرًا إنك رفعت راس مصر والعرب، شكرًا إنك كنت قد حبهم وتشجيعهم ليك".

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