الكويت تضع بريطانيا على قائمة الدول عالية الخطورة

أعلنت دولة الكويت وضع المملكة المتحدة على قائمة الدول عالية الخطورة بسبب سلالة فيروس كورونا المستجد المتحور بها.وكانت عدة دول أوروبية منها هولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا أعلنت حظر رحلات الطيران القادمة من المملكة المتحدة؛ بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي انتشرت بشكل واسع في أجزاء من المملكة.وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أمس السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد.وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص.