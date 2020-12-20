المشدد 15 سنة لـ«شندي» قاتل مقاول السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمود الشاذلي، وشهرته "شندي" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق (مقاول)، عمدًا مع سبق الإصرار، بسلاح أبيض، والشروع في قتل والد المجني عليه مع سبق الإصرار بذات السلاح في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.واستجوبت النيابة العامة، المتهم، فأنكر قصده قتل المجني عليه، وأقر بإحداثه إصابته أودت بحياته لشجار نشب بينهما، ادعى أن سببه تعدي المجني عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.وناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليه، فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه سببها إصابة طعنية بفخذه الأيسر مزقت كامل أوعيته الدموية الرئيسية، فأحدثت نزيفا دمويا أدى للوفاة حدثت من الطعن بجسم صلب.كما أثبت التقرير وجود إصابات قطعية حيوية أخرى به وإصابة قطعية بوالده، حدثت جميعُها من المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال الشهود، وفي ختام التحقيقات التي اكتملت بجمع الأدلة الفنية والقولية في القضية، التي أحالت النيابة "شندي" للمحاكمة الجنائية.