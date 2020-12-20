رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 15 سنة لـ«شندي» قاتل مقاول السلام

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:40 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمود الشاذلي، وشهرته "شندي" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق (مقاول)، عمدًا مع سبق الإصرار، بسلاح أبيض، والشروع في قتل والد المجني عليه مع سبق الإصرار بذات السلاح في منطقة السلام بمحافظة القاهرة.

واستجوبت النيابة العامة، المتهم، فأنكر قصده قتل المجني عليه، وأقر بإحداثه إصابته أودت بحياته لشجار نشب بينهما، ادعى أن سببه تعدي المجني عليه على زوجته بالقول، فانتقم منه لذلك.

وناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليه، فتبينت ما به من إصابات، وعاينت مسرح الحادث، وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه سببها إصابة طعنية بفخذه الأيسر مزقت كامل أوعيته الدموية الرئيسية، فأحدثت نزيفا دمويا أدى للوفاة حدثت من الطعن بجسم صلب.

كما أثبت التقرير وجود إصابات قطعية حيوية أخرى به وإصابة قطعية بوالده، حدثت جميعُها من المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال الشهود، وفي ختام التحقيقات التي اكتملت بجمع الأدلة الفنية والقولية في القضية، التي أحالت النيابة "شندي" للمحاكمة الجنائية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

«سيلفي مع جثته».. صورة للزوج القتيل تقود عبير بيبرس للجنايات

«قفزة جديدة».. الصحة: 28 وفاة و611 إصابة جديدة بكورونا

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الصور

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ مرحلة جديدة من «حياة كريمة» بمركز ساحل سليم

image description

بدء البرنامج التدريبي لتأهيل الأخصائيين بجامعة أسيوط

image description

فكرة شبابية لإقامة مشروعات خدمية بدمياط

image description

«تموين أسيوط» تكشف عن قرار جديد بشأن البطاقات المخالفة

image description

جامعة أسيوط تحصد لقب الأفضل في «رالي السيارات الكهربائية»

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

موت وخراب ديار.. التحقيق فى مقتل شاب دفع 150 ألفًا وحياته لدخول كلية الشرطة

مد أجل النطق بالحكم على «طفل المرور» وأصدقائه أسبوعًا

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

رابط تقديم الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

خطوات ملء استمارة الشهادة الاعدادية قبل بدء امتحانات نصف العام 2020-2021

ارتفاع جرائم السطو على ماكينات الصراف الآلي بألمانيا

بالأرقام.. زيادة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت خلال العزل

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
المزيد

الثقافة

«الإسماعيلية للأفلام التسجيلية» يبدأ تلقي أفلام دورته الـ 22

5 عروض مسرحية تشارك في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته 13

تعرف على الأفلام الفائزة بمهرجان الفيلم العربي لفيلم التراث

«ثقافة الجيزة» تقدم لروادها مجموع من الأنشطة «أونلاين»