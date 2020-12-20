روسيا: انتشار كورونا بالبلاد مستمر في التباطؤ

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"،في روسيا لا تزال مرتفعة، لكن لم تحدث زيادة كبيرة في هذا المؤشر في الأسابيع الأخيرة.وأشار وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، وفق وكالة تاس الروسية، أن حدوث استقرار في نمو الإصابات في بعض مناطق روسيا، مضيفًا أن الوضع استقر في مقاطعتي نوفوسيبيرسك وكورغان".وأضاف موراشكو، هناك مناطق في روسيا تبقى فيها معدلات الإصابة بالفيروس، "مرتفعة إلى حد ما". وأضاف أنه يقصد، "المدن التي يزيد عدد سكانها، على مليون نسمة".من جانبه، قال المقر الفيدرالي لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، إن انتشار الفيروس في روسيا يستمر في التباطؤ.