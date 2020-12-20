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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تنفيذ 50 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:42 م
اللواء علاء الدين
اللواء علاء الدين سليم
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، وبالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 50851 حكما قضائيا، بإجمالى 5560 محكوما عليه.

وضمت الأحكام 188 حكم جنائي، 16136 حكم حبس جزئى، 3288 حكم حبس مستأنف، 23801 حكم غرامة، 7438 حكم مخالفة، يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات الأمنية.

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