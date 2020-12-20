ضبط 145 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط (145،000 كمامة بدون بيانات غير مطابقة للمواصفات "منتج نهائى" 1،29 طن "أقمشة غير منسوجة أستك – دعامة " مستلزمات إنتاج – 9 ماكينات حياكة – خط تصنيع) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.