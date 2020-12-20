مصادرة 12.5 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر داخل مخزن في القاهرة

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 12.5 طن مواد كيماوية دون مستندات، مجهولة المصدر، داخل مخزن دون ترخيص فى القاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مخزن للمواد الكيماوية "دون ترخيص" بمحافظة القاهرة.ومن خلال الفحص تم ضبطه بحوزته 12،58 طن مواد كيماوية "زيوت عطرية- ملح صابون- ألوان صناعية" داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.