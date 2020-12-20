رئيس إندونيسيا يدشن ميناء إستراتيجيا بـ3 مليارات دولار

دشن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو ميناء باتيمبان البحري في جاوة الغربية اليوم الأحد، قائلا إن الميناء الجديد سيكون له دور "إستراتيجي" في تعزيز الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة.تكلفة الميناء 43.2 تريليون روبية (3.07 مليار دولار) ويقع في بلدة سوبانج التي تبعد 140 كيلومترا شرقي العاصمة جاكرتا، وهو من مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للحكومة، ويهدف لتعزيز أكبراقتصاد في جنوب شرق آسيا وتخفيف الضغط علي ميناء تانجونج بريوك المزدحم في العاصمة.وقال الرئيس في كلمة عن بعد من القصر الرئاسي إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المراحل الثلاث للمشروع الإستراتيجي في الإقليم الأكثر سكانا.