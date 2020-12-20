ولاية ألمانية تطالب بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا

طالب ماركوس زودر، رئيس حكومة بافاريا الألمانية، بتسريع وتيرة شراء لقاح كورونا.وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري:" يجب توجيه كل شيء نحو الحصول على المزيد من اللقاح وتوزيعه بعد ذلك بشكل أسرع".تجدر الإشارة إلى أن استطلاعا لمعهد (كانتار) لقياس الرأي كشف أن 62% من سكان ألمانيا أعلنوا اعتزامهم أخذ تطعيم كورونا، فيما أبدى 32% رفضهم لهذه الخطوة.كان وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن أمس السبت أن من المنتظر توفير "عرض تطعيم" في أقرب وقت ممكن لكل شخص يرغب في تلقي التطعيم في 2021 " ولدينا بالفعل جرعات كافية من اللقاحين اللذين يجري التصريح بهما حاليا".