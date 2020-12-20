«الصحة» توضح أهمية الصفائح الدموية فى الجسم

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الصفائح الدموية في جسم الإنسان، موضحة أن الصفائح الدموية هى خلايا صغيرة ينتجها النخاع العظمى.وأكدت أن وظيفة الصفائح الدموية تتمثل في وقف النزيف بالجسم، حيث تتجمع مع بعضها لوقف النزيف، لافتة إلى أن استخدامها مهم في علاج مرضى الأورام وزراعة الأعضاء وبعض أمراض الدم.وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التسجيل كمتبرع بالدم على فيسبوك من خلال:، أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم ١٥٣٦٦.