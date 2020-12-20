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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاق روسي سعودي قبل قمة «أوبك» بشأن إنتاج النفط

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:14 ص
أوبك
أوبك
منار أحمد
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بعد خلافات حول خفض الإنتاج لمواجهة هبوط الأسعار، أعلنت وسائل إعلام، اليوم الأحد، عن اتفاق سعودي روسي خلال اجتماع ثنائي سبق قمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها.

وبحسب قناة «العربية» الإخبارية، فقد اتفق أعضاء «أوبك» وشركاؤهم في إطار تحالف «أوبك بلس»، في مطلع ديسمبر الجاري، على تحديد سقف الزيادة في الإنتاج في يناير عند 500 ألف برميل في اليوم، مقابل زيادة متوقعة بنحو مليوني برميل.

وقال وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي: إن «اتفاق أوبك بلس جمعنا، وأعطى نتائج جيدة لهذا السبب يجب أن يستمر».

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك: «أكدنا مرة جديدة تمسكنا بالاتفاقيات السارية اليوم»، مضيفًا: «نعتزم العمل معًا للتوصل إلى توازن في وضع السوق».

وتعقد دول أوبك وشركاؤها مؤتمرها الوزاري الثالث عشر عبر الإنترنت في 4 يناير، فيما تلتقي الرياض وموسكو في إطار لجنة تعاون ثنائية في مارس.

وأعرب وزير الطاقة السعودي عن أمله بأن يعقد هذا الاجتماع شخصيًا، في وقت باشرت المملكة حملة تلقيح واسعة النطاق ضد وباء كورونا.

واتفق أعضاء أوبك بلاس في ديسمبر، على إعادة طرح حوالى مليوني برميل في اليوم في السوق بصورة تدريجية، اعتبارًا من مطلع العام المقبل، والبداية بـ500 ألف برميل في يناير.

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