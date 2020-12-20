الصين تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت ارتفاعًا من 17 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 22 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج مضيفة أنها رصدت حالة واحدة محلية في إقليم لياونينج.وذكرت اللجنة أنها رصدت عشر حالات إصابة خالية من الأعراض يوم السبت انخفاضا من 16 حالة في اليوم السابق.ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد- 19 في الصين إلى 86829 بينما يظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.