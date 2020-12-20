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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حفل لتأبين الفنان الراحل محمود يس على خشبة المسرح القومى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:22 ص
محمود يس
محمود يس
أحمد عارف
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أقيم منذ ساعات حفل تأبين للفنان الراحل محمود يس على خشبة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم التي صعدت بنفسها وسلمت درع التكريم إلى ابنيه الكاتب والفنان عمرو محمود يس والفنانة رانيا يس وسط عدد من الفنانين الذين حرصوا على حضور التأبين من بينهم حسين فهمي وسميحة أيوب وسميرة عبد العزيز ومحمد رياض وأشرف عبد الغفور وسوسن بدر وأخرين.

لتقت الدستور الفنان حسين فهمي والذي عبر عن حزنه الشديد بإفتقاد صديق عمر ومشوار طويل وهو الفنان محمود يس وقال: أثناء حضوري إلى المسرح القومي طاردتني ذكريات كثيرة ومواقف جمعتني بصديقي الراحل فهو كان بمثابة أخ وترك وراءه أثر فني كبير للسينما وللأجيال القادمة، وكنت سعيد بأن جاء التكريم من المسرح القومي الذي تربينا به وكان لدي الحظ أن أتعاون معه على خشبة المسرح حيث قدمت عرضًا مسرحيًا مع صديقي الفنان الكبير عزت العلايلي وقت أن شغل يس مديرًا للمسرح القومي.

وأضاف حسين أن محمود يس كان محبًا للجميع ومخلصًا للفن لأخر أيام حياته وكان شخصًا غيور على السينما والمسرح والتلفزيون.

وأيضًا تحدث الفنان إيهاب فهمي: أن وزارة الثقافة حرصت بالتعاون مع المسرح القومي أن تحتفل بمشوار الفنان محمود يس الثري من خلال إقامة حفل تأبين وتكريم له في حضور عدد من الفنانين الذين عاصروه وتم عرض عمل مسرحي من تأليف إبنه الكاتب عمرو يس وهو "الحلم" شارك به عدد من الفنانين بجانب عرض فيلم قصير يتضمن مقتطفات من مشواره الفني.

فيما وجهت الفنانة رانيا يس الشكر لوزيرة الثفافة ولإيهاب فهمي لإصرارهم على إقامة حفل التأبين والإحتفاء وتكريم والدها وقالت إن والدها ترك ثروة فنية كبيرة جعلت إسمه خالدًا في سماء الفن المصري والعربي.

وتحدث زوجها الفنان محمد رياض أن حماه الفنان الكبير محمود يس رحل بجسده لكنه ما زال متواجد وسط الملايين بأعماله الفنية ومواقفه وأن أكثر ما يتذكره هو حبه محمود يس لأسرته ولأحفاده قائلًا: كان متعلق بأسرته جدًا حتي أخر لحظة في حياته.

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