سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20-12-2020



بنك عودة

بينما جاء فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.



سجل سعر الريال السعودي استقرارًا كبيرًا في البنوك المصرية العاملة اليوم الأحد 20-12-2020، خلال التعاملات المبكرة من الصباح.على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.جاء سعر الريال فى البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وتداول الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وعن سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بينما سجلت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.فيما تداول فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.كما حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وعرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.