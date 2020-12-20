سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20-12-2020
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:16 ص
منة سالمطباعة
سجل سعر الريال السعودي استقرارًا كبيرًا في البنوك المصرية العاملة اليوم الأحد 20-12-2020، خلال التعاملات المبكرة من الصباح.
على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20-12-2020
البنك الأهلي
جاء سعر الريال فى البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وتداول الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وعن سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
بينما سجلت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك مصر ايران
فيما تداول فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك المصرف المتحد
كما حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
وعرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عودة
بينما جاء فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.
على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20-12-2020
البنك الأهلي
جاء سعر الريال فى البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
وتداول الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وعن سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
بينما سجلت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
بنك مصر ايران
فيما تداول فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
البنك المصرف المتحد
كما حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
وعرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عودة
بينما جاء فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.