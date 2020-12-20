رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20-12-2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:16 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
طباعة
سجل سعر الريال السعودي استقرارًا كبيرًا في البنوك المصرية العاملة اليوم الأحد 20-12-2020، خلال التعاملات المبكرة من الصباح.

على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 20-12-2020

البنك الأهلي
جاء سعر الريال فى البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر
 وتداول الريال السعودي في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
وعن سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي
بينما سجلت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك مصر ايران
 فيما تداول فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

البنك المصرف المتحد
كما حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي
وعرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك عودة
بينما جاء فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

بعثة منتخب الشباب تصل مطار قرطاج استعدادا للعودة للقاهرة

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

«تزوجت عرفيا من آخر».. مفاجأة في قضية «عروس القليوبية» المختفية

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 20-12-2020

اختيار ملكة جمال فرنسا لسنة 2021 (فيديو)

مسنة عمرها 103 سنوات تتعافى من الإصابة بكورونا

نيوكاسل يونايتد وفولهام يتعادلان 1-1 بالدورى الإنجليزى

أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية بالسحيمى

الكاتب العراقى باسم فرات بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. غدًا

«رسم العدم» رواية تحكى كل ما لا نعرفه عن ليوناردو فيبوناتشى

ليلة شعرية فى محبة رفعت سلام ببيت الست وسيلة