أحمد زاهر يوضح حقيقة مشاركته فى «اللى مالوش كبير» (فيديو)

رد الفنان أحمد زاهر على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول مشاركته في مسلسل "اللي مالوش كبير"، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.













وقال أحمد زاهر، خلال تصريحاته لبرنامج et" بالعربي": "أنا لا اترشحت ولا قبلت ولا اعتذرت.. والكلام الذي يقال كثير".













مسلسل "اللي مالوش كبير"، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، ومحمود حافظ، وجار استكمال باقي التعاقدات، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف في المسلسل، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.







