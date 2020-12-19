هاني شاكر يقبل اعتذار حمو بيكا «حفاظًا على مستقبله»

قرر أمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قبول اعتذار مطرب المهرجانات حمو بيكا وكشفت النقابة حيثيات الاعتذار بعد الحكم بحبس بيكا من قبل.وقالت النقابة، في بيان السبت: "في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر وتقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو نشره على صفحته يعتذر فيه لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق، وقبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الاعتذار وكلف ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى، حفاظًا على مستقبله ومستقبل أسرته".