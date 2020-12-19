جو بايدن يرشح ديب هالاند لمنصب وزير الداخلية

أعلن جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، السبت، رسميا عن ترشيح ديب هالاند لمنصب وزيرة الداخلية في حكومته الجديدة.وقال بايدن في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن إدارته ستعيد بناء اقتصاد الولايات المتحدة وخلق الوظائف، وستجد حلا لأزمة السكن.وستكون عضوة الكونجرس، ديب هالاند، أول شخص من السكان الأصليين الأمريكيين في الولايات المتحدة يتولى قيادة وزارة الداخلية وكذلك أول من يتولى حقيبة وزارية من السكان الأصليين.وقالت ديب هالاند في وقت سابق إنها سعيدة بالمشاركة في حكومة بايدن متعهدة بالمساعدة في إصلاح علاقة الحكومة بالقبائل التي كانت إدارة دونالد ترامب قد دمرتها.وتنتمي ديب هالاند، لقبيلة لاغونا بويبلو وكانت قد دخلت التاريخ الأمريكي عام 2018 عندما كانت واحدة من بين امرأتين من السكان الأصليين انتخبتا لعضوية الكونجرس.