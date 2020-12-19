لماذا أغاني المهرجانات سيئة؟.. صفاء النجار تجيب

قالت الدكتورة صفاء النجار إنه طوال الوقت في مصر، كان هناك متن وهامش ثقافي حتى في فترة الستينيات، مشيرة إلى أن فرقة رضا، والتي قدمت رقصات شعبية مأخوذة من الشعب جاءت تحت إطار، وهو تقديم لثقافة الشعب وجاء في سياق منضبط وله أسس وقواعد على عكس ما يحدث الآن، ثمة شيء عشوائي تم تنظيمه ليقدم على مسارح العالم.وأضافت "النجار" خلال فعاليات أولى ندوات صالون الكاتب الثقافي، والذي ينظمه حزب مصر بلدي، أن أغاني المهرجانات سيئة لأنها عشوائية وغير منضبطة، هي مجرد رتم، مشيرة إلى نموذج شعبان عبدالرحيم كنموذج لرتم واحد معنى بالرتابة في مواجهة الموجي والطويل وغيرهم، قائلة: "عيب جدًا أن أسمع مثل هذه الأغاني، أنا أرفض مثل هذه الأغاني المتعلقة بالرتابة".يذكر أن الصالون تقدمه الشاعرة والقاصة عزة رياض في حضور رئيس الحزب سيف الإسلام عبدالباري.أما عن صفاء النجار فهي روائية وأكاديمية مصرية، صدرت لها أعمال: "البنت التي سرقت طول أخيها" مجموعة قصصية 2004، "استقالة ملك الموت" رواية عن دار شرقيات، ورواية "حسن الختام"، ومجموعة "الحور العين تفصص البسلة"، ومؤخرًا صدرت لها المجموعة القصصية "الدرويشة" عن دار بتانة للنشر.