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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

«المهن الموسيقية» تكشف الحالة الصحية لـ محمد منير

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:30 م
محمد منير
محمد منير
حسين الجندي
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طمأنت نقابة المهن الموسيقية جمهور الفنان محمد منير على صحته، وأكدت في بيان لها أن محمد منير بصحة جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله وليس في المستشفى، بعد أن قام بإجراء بعض الفحوص الطبية.

وأوضحت نقابة الموسيقيين أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير، واطمأن عليه وعلى حالته، مشيرة إلى أن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد، وأوصاه الأطباء بالراحة فقط، فعاد على الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

ويعود خلال الساعات المقبلة محمد منير لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال" الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل.

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