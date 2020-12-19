٧٧٥١ إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى ٦٥٧ ألفًا و٩٤٨ حالة، وذلك عقب تسجيل ٧٧٥١ حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٩ ألفًا و٦٥٩ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٤٥ حالة وفاة جديدة.