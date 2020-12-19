مصرع وإصابة 14 شخصًا جراء سقوط حافلة بحفرة في باكستان

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون؛ إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم في حفرة، اليوم السبت، في منطقة "أوراكزاي" بإقليم "خيبر بختنخوا" الباكستاني.ونقلت قناة (سماء تي.في.) الباكستانية، عن أحد مسئولي الإنقاذ قوله إن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها بسبب السرعة، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ جارية من أجل إخراج الركاب المحاصرين في الحافلة.وأشارت القناة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.