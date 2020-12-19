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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: مستعدون للتعاون مع «بايدن».. ولا يمكن التغاضي عن سلوك الاحتلال

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:31 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، أن التنسيق المصري الأردني الفلسطيني مهم جدا ويؤسس  لإنطلاق عربي ودولي.

وأضاف المالكي خلال اجتماع مع نظيريه المصرى والأردنى فى القاهرة اليوم، أن إعادة التنسيق مع إسرائيل تمت بعد إرسال الجانب الإسرائيلي رسالة تؤكد التزامه بالاتفاقيات.

وتابع المالكى، "نؤكد التزامنا بحل الدولتين عبر مفاوضات ثنائية مباشرة برعاية الرباعية الدولية".

وأكد المالكي استعداد بلاده للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لافتا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن سلوك الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وشدد المالكي على أن الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالضم والاستيطان وعزل القدس وضم الأغوار تعيق العودة للمفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، كلًا من نظيريه الأردني أيمن الصفدي، و الفلسطيني رياض المالكي بمقر وزارة الخارجية المصرية بقصر التحرير.

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