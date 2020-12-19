وزير خارجية الأردن من القاهرة: حل الدولتين خيار استراتيجي يلبي تطلعات فلسطين

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أنه يتم العمل ضمن رؤية محددة وهدف محدد هو التوصل للسلام العادل والشامل والحق في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة، مشددًا على أن الإجراءات اللا شرعية التي تمارسها تل أبيب على الأرض من ضم الأراضي والمستوطنات والانتهاكات في المسجد الأقصى، تقوض كل فرص السلام العادل حل الدولتين.وأضاف:"نسعى لحشد موقف دولي للتصدي لهذه الإجراءات وإيجاد أفق سياسي للعودة للمفاوضات، وإيجاد آلية تعيد الزخم للقضية الفلسطينية وفق الأطر الشرعية المعتمدة، ونعمل لتهيئة الأجواء لصياغة هذا الإطار".وأضاف أن السبيل الوحيد هو أن نعمل معًا ضمن الثوابت العربية أن السلام هو خيار استراتيجي وأن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يلبي تطلعات الشعب.