التخطيط: 352 مليون جنيه لإنشاء مستشفى العجمى المركزى الجديد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع إنشاء مستشفى العجمى المركزى الجديد بمحافظة الاسكندرية، تكلفت 352 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه ما يقارب 5 سنوات حتى منتصف العام الماضى 2019.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن سعة المستشفى المبدئية 125 سريرًا، وتوفر 18 حضانة للأطفال، فضبًا عن توفير 42 جهازًا للغسيل الكلوى، وتتضمن أقسام المستشفى 4 غرف عمليات كبرى مجهزة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مخصصة لعمليات قسطرة القلب وتركيب الدعامات ولعمليات القلب المفتوح.وأضافت أن المشروع يتضمن إنشاء 4 معامل توفر كافة أنواع التحاليل، و18 عيادة خارجية فى جميع التخصصات، فضلًا عن عدة أقسام للأشعة تشمل الرنين المغناطيسي والأشعة السينية.