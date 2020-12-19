تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ«اقتحام قسم العرب»

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب" لجلسة 23 يناير 2021.صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على.كانت قد قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين و11 اخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".