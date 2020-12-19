مستوطنون يعتدون على الفلاحين الفلسطينيين بالخليل

أصيب عدد من المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين، اليوم السبت، برضوض إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، في مسافر يطا، جنوب الخليل، بحماية جيش الاحتلال.وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، بأن عددا من مستوطني متسبي يائير، وسوسيا، المقامتين على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، اعتدوا بالضرب على رعاة الماشية، ومزارعين عزل قرب خربة شعب البطم وقرية سوسيا، مما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.وطالب الجبور الجهات الحقوقية والدولية بضرورة التدخل لوضع حد لاعتداءات المستوطنين، التي تهدف إلى إجبار المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم بهدف سرقتها لصالح المستوطنات.