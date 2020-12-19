بتهمة الاتجار في الحشيش.. تجديد حبس 3 أشخاص بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر حبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبطت بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة الشروق.كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق قد أكدت قيام "رامى. م" و"إبراهيم. ز" و"حسام. ع"، جميعهم عاطلون، ومقيمون بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، ومتخذين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو 700 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.