بسبب خلافات النسب.. إحالة المتهمين بقتل سيدة في المرج للجنايات

أمرت نيابة المرج بإحالة المتهمين بقتل سيدة بسبب خلافات النسب بينهم بمنطقة المرج لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة ان المتهمين "محسن.م"، و"نادر.م"، أقرا بتعديهم على المجنى عليها "صباح.ع" بآله حادة أثناء مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات النسب.وأقر المتهمان بأن ابنتهم متزوجة من نجل المجنى عليها، وقبل الواقعة بيوم قامت بالاعتداء عليها بالضرب وسحلها وتقييدها بالحبال والتعدي عليها بعصا خشبية معترضة على خروجها فى غياب زوجها.وأضاف المتهمان تفاجئنا باتصال هاتفي من أحد الجيران يخبرنا بسماعهم استغاثة نجلتنا وفور وصولنا لم نتمالك أنفسنا وتعدينا عليها بالضرب وعلمنا بعد مغادرتنا المكان بوفاتها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد تفيد بوصول سيدة بها عدة إصابات وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.