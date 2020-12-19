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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة «وعد» بكسور إثر سقوطها بالمحلة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصيبت طفلة بكسور متفرقة بالجسم، اليوم السبت؛ إثر سقوطها من الطابق الثالث بعقار في منطقة الجمهورية بدائرة قسم ثان المحلة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، بلاغًا من العميد مأمور قسم شرطة ثان المحلة بوردو إشارة من مستشفى المحلة العام باستقبال طفلة مصابة بكسور متفرقة بالجسم ونزيف في المخ وكسر بالجمجمة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن طفلة تدعى "وعد" سقطت من الطابق الثالث بمنطقة الجمهورية بقسم ثان المحلة بعد اختلال توازنها، وجرى نقلها للمستشفى للعلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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